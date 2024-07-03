Минфин России внес поправки в законопроект по налогам Минфин РФ внес в Госдуму поправки к проекту модернизации налоговой системы

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Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы, заявил глава Минфина Антон Силуанов, говорится на сайте ведомства. Кабмин учел в поправках к налоговым новациям предложения бизнеса и депутатов.

Правительство РФ внесло в Госдуму РФ поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. Часть поправок будет внесена непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются в том числе касающиеся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ, и другие, — указал он.

Кроме того, в поправках говорится о расширении преференций для отраслей IT и электроники. Также уточнятся порядок уплаты НДС для предпринимателей на «упрощенке». Физические лица смогут получить больший налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО, а налог на процессинговые центры букмекеров вырастет втрое.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина ранее заявила, что россияне, чья зарплата равна МРОТ, должны иметь нулевую ставку НДФЛ. Она сравнила таких граждан с предпринимателями, которые не платят налог на прибыль с себестоимости продукции.

Также стало известно, что в период с января по май 2024 года в федеральный бюджет России поступило более 57 млрд рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую также называют налогом на богатство. Показатели стали больше в 1,5 раза, чем за аналогичный период предыдущего года.