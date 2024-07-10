В России принят закон о прогрессивной шкале НДФЛ Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13 до 22%

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Государственная дума приняла закон, согласно которому в России вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов граждан. Соответствующий тип налогообложения начнут применять с 2025 года, сообщается на сайте ГД.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и подразумевает усовершенствование налоговой системы в стране. Согласно закону, в РФ будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога 13% сохраняется для граждан, чей доход составляет не более 2,4 млн рублей в год. Самая большая ставка применяется на лиц, чьи доходы составляют свыше 50 млн рублей в год.

Уточняется, что изменения не затронут доходы участников спецоперации, дополнительные выплаты, надбавки, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера. Предложение о прогрессивном налогообложении внес президент РФ Владимир Путин.

Ранее в первом чтении был принят законопроект о семейной налоговой выплате. Инициатива предусматривает возврат части подоходного налога для семей с двумя и более детьми в размере 7%. По словам депутата, фактически такие семьи будут выплачивать лишь 6% подоходного налога.