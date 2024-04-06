Россиянам объяснили, как получить компенсацию за незаконное увольнение Депутат Чаплин: россияне имеют право на компенсацию при незаконном увольнении

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Россияне имеют право получить денежную компенсацию в случае незаконного увольнения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил: в январе 2024-го ГД приняла закон о расширении права на компенсацию просроченной зарплаты.

Документ обязал работодателя выплатить денежную компенсацию работнику, когда задолженность не была начислена ему своевременно и право на получение этих сумм было признано судом. Теперь если работника незаконно уволили, а суд обязал вернуть его на работу, то работник имеет право на компенсацию за все время отсутствия на работе, включая то время, когда решение суда не вступило в силу, — добавил Чаплин.

По его словам, если работник восстановлен на рабочем месте, но выплат не получил, такие действия неправомерны со стороны работодателя: незаконным увольнением работнику и его семье незаконно нанесен финансовый урон. Собеседник подчеркнул: он имеет право на полную компенсацию зарплаты за время, пока шли все эти разбирательства, включая проценты за просрочку.

Компенсация составляет не менее 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки, — пояснил депутат Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал NEWS.ru, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину остановки работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным.