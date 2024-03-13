Россиянам рассказали о скрытых рисках покупки недостроенной дачи Депутат Чаплин: россиянам лучше не покупать недостроенный дачный дом

Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Покупая недостроенный дачный дом, необходимо выяснить причину простаивания работ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий отметил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.

Необходимо проверить, была ли стройка правильно законсервирована на зиму, иначе покупка будет бессмысленной и придется начинать строительство заново. Затем следует подробно осмотреть объект на месте: не рекомендуется покупать объект, если обнаружены трещины на стенах или фундаменте, плесень и грибок, гниющие деревянные конструкции, проседающая крыша или затопленный подвал, — добавил Чаплин.

Собеседник напомнил о проверке документов на недостроенное здание — если они оформлены только на земельный участок, то постройка на нем будет рассматриваться как материалы для строительства и после завершения проекта придется самостоятельно оформлять дом. Как подчеркнул депутат, нет гарантии, что уже заложенный фундамент находится в правильном месте и не создаст проблем покупателю.

Желательно запросить проект дома и наличие разрешений на прокладку коммуникаций: газа, электричества, водопровода. Так как самостоятельное оформление этих документов будет затратным и займет много времени. Покупка недостроенного дома, безусловно, имеет свои преимущества, если он находится в хорошем состоянии, документация оформлена правильно и он простоял не более двух лет — такой объект всегда будет выгодной покупкой. Но важно внимательно изучить все нюансы, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин в разговоре с NEWS.ru рекомендовал дачникам до конца марта обработать почву инсектицидами для защиты от вредителей. По его словам, также важно правильно подготовить теплицу: проверить ее состояние, помыть внутри и снаружи. Парламентарий подчеркнул, что для поликарбонатного каркаса лучше использовать раствор марганцовки.