Россиянам объяснили, как избежать необоснованной блокировки перевода денег

Россиянам следует указывать назначение денежного перевода во избежание его блокировки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, подробный комментарий снизит вероятность, что система расценит операцию как подозрительную.

Прежде всего, при совершении перевода обязательно указывайте его назначение в комментарии. Чем подробнее вы опишете цель платежа — например, «оплата строительных материалов для ремонта квартиры» или «перевод сестре на лечение» — тем меньше шансов, что система заподозрит неладное, — сказал Чаплин.

Он также рекомендовал по возможности использовать официальные договоры и чеки при оплате услуг. По словам депутата, эти документы помогут подтвердить легальность перевода в случае возникновения вопросов со стороны банка.

При необходимости перевести больше 100 тысяч рублей лучше разбить сумму на несколько платежей или воспользоваться банковским переводом с оформлением платежного поручения. Это более надежный способ, который реже вызывает подозрения, — добавил Чаплин.

Он уточнил, что если средства все-таки были заблокированы, следует обратиться в службу поддержки банка с документами, подтверждающими легальность перевода. По словам депутата, в большинстве случаев вопрос решается в течение нескольких рабочих дней.

Ранее Министерство внутренних дел России выпустило рекомендации по защите от кибермошенников, обратив особое внимание на риски использования встроенных менеджеров паролей в браузерах. Ведомство также предостерегло граждан от использования общедоступных Wi-Fi-сетей для финансовых операций.