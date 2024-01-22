Россиянам объяснили инициативу обязательного консульского учета за рубежом МИД России: назрела очевидная необходимость переосмысления консульского учета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К настоящему времени назрела необходимость переосмысления консульского учета проживающих за рубежом россиян, заявили в консульском департаменте МИД России. Это необходимо для обеспечения прав, интересов и безопасности граждан РФ, находящихся за границей, пояснили в дипломатическом ведомстве в Telegram-канале, комментируя инициативу о введении обязательной постановки граждан на консульский учет.

При том, что консульский учет изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом (его сведения, например, используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах и т. д.), к настоящему времени назрела очевидная необходимость его переосмысления, — объяснили в консульском департаменте МИД России.

В ведомстве добавили, что действующие правила консульского учета восходят к 2011 году, а фактически в документе были закреплены подходы, сложившиеся с 1990-х годов. Данные принципы консульского учета сводились к фиксации базовых персональных данных россиян по желанию граждан.

Актуальной видится, в частности, адаптация консульского учета к потребностям современного социально-экономического, демографического развития Российской Федерации. Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы; активная работа в этом направлении продолжается, — добавили в департаменте.

В ближайшее время начнется профильная работа в межведомственном формате по реализации инициативы, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что в России начнет действовать обязательный консульский учет граждан, которые живут за границей. Согласно инициативе, кабмин утвердил двухлетний план по реализации в 2024–2025 годах концепции государственной миграционной политики. Ожидается, что будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», и правовой статус этой категории граждан будет конкретизирован. Ответственность за выполнение возложена на Министерство иностранных дел России, срок выполнения — 20 июня 2025 года.