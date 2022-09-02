Россия потребовала от Британии информацию о Скрипалях Посольство России потребовало от МИД Британии предоставить информацию о Скрипалях

Фото: wsbuzz.com/Global Look Press

Сергей Скрипаль

Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, сообщает РИА Новости. В дипмиссии потребовали обеспечить возможность консульского доступа к Скрипалям.

С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении, — подчеркнули в посольстве.

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а россияне Петров и Боширов, будто бы являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года прокуратура Британии заочно предъявила им обвинения.

Позже россияне дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть достопримечательности. При этом про семью Скрипалей до инцидента они ничего не знали. МИД России отверг все обвинения в причастности Москвы к делу Скрипалей.