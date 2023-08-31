Россия готова к сокращению поставок нефти на внешние рынки Новак: Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти

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Россия готова к сокращению поставок нефти на внешние рынки, об основных изменениях будет объявлено на следующей неделе, заявил во время совещания по вопросам развития Красноярского края с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые цитирует РИА Новости, решение о сокращении экспорта нефти было согласовано с руководством ОПЕК+.

Да, договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично, — ответил Новак на вопрос Путина, договорилась ли Россия с ОПЕК+ о сокращении экспорта нефти.

Накануне Новак заявил, что Россия может продлить на октябрь действие добровольного обязательства по сокращению поставок нефти на международные рынки. По его словам, Москва будет ориентироваться на ситуацию на рынке. Новак добавил, что в августе Россия выполнила свое обязательство сократить поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что западные компании приобретают российскую нефть марки Urals по цене выше установленного странами «Большой семерки» потолка в $60 за баррель. При этом американские власти утверждают, что все ограничения соблюдаются, а потолок цен работает.

По данным зарубежных СМИ, Бразилия за первые семь месяцев в разы нарастила объем закупаемой у России нефти. Если в январе южноамериканская страна закупала 31,6 барреля нефти в день у РФ, то в июле этот показатель вырос до 188 баррелей в день.