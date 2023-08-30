Россия может продлить сроки сокращения экспорта нефти Новак: добровольное ограничение экспорта нефти может быть продлено на октябрь

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Россия может продлить на октябрь действие добровольного обязательства по сокращению поставок нефти на международные рынки, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва будет ориентироваться на ситуацию на рынке.

Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок вместе с нашими коллегами из других стран. Будем исходить из того, что будет требовать рынок, — цитирует агентство вице-премьера.

Новак добавил, что в августе Россия выполнила свое обязательство сократить поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что западные компании приобретают российскую нефть марки Urals по цене выше установленного странами «Большой семерки» потолка в $60 за баррель. При этом американские власти утверждают, что все ограничения соблюдаются, а потолок цен работает.

По данным зарубежных СМИ, Бразилия за первые семь месяцев в разы нарастила объем закупаемой у России нефти. Если в январе южноамериканская страна закупала 31,6 барреля нефти в день у РФ, то в июле этот показатель вырос до 188 баррелей в день.