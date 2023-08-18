Бразилия закупила небывалое количество нефти у России Bloomberg: Бразилия увеличила закупки нефти у России с 31,6 до 234,9 барреля

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В течение 2023 года Бразилия стала активно закупать нефть и нефтепродукты у России со скидкой, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Уточняется, что еще в январе 2023 года Бразилия закупала 31,6 барреля нефти в день у РФ, а уже в июле — 188 баррелей в день. Специалисты прогнозируют, что в августе эта цифра увеличится до 234,9 барреля в сутки.

Как утверждают аналитики из Kpler, после введения антироссийских санкций стоимость топлива снизилась на $10-15 за баррель. Это стало своеобразным «даром» для властей Бразилии, которые активно борются с ростом цен на нефть.

Бразилия является крупнейшим латиноамериканским рынком, поэтому российские нефтепереработчики сосредоточены на поставках в страну, — подчеркнул ведущий аналитик по сырой нефти в Kpler Виктор Катона.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки российской нефти в Индию достигли рекордных значений в 2022 году, они увеличились в 22 раза по сравнению с 2021 годом. По его словам, это произошло за счет того, что поставки энергоресурсов из России были переориентированы на рынки дружественных стран.