Западные компании покупают нефть из России выше ценового потолка Bloomberg: западные компании покупают российскую нефть выше потолка в $60

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Западные компании приобретают российскую нефть марки Urals по цене выше установленного странами «Большой семерки» потолка в $60 за баррель, сообщает Bloomberg. Американские власти, как пишет издание, утверждают, что все ограничения соблюдаются, а потолок цен работает.

Мы внимательно следим за рынком на предмет возможных нарушений ценового ограничения. Стоит отметить, что сделки на уровне выше $60, не использующие услуги коалиции, не являются нарушением ценового ограничения и значительная часть сделок с российской нефтью по-прежнему использует услуги коалиции, — сказала изданию представитель Минфина США Меган Аппер.

Около 40% судов, вывозящих черное золото из портов РФ, принадлежат европейским и североамериканским фирмам, которые обязаны соблюдать потолок цен, добавили в издании.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года ответные меры РФ на введенный Западом потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Меры действуют с 1 февраля и запрещают поставки российских нефти и топлива иностранным покупателям, если в контрактах прописывается их предельная цена.

Также отмечается, что с начала 2023 года Бразилия начала активно приобретать нефть и нефтепродукты у РФ со скидкой. В январе страна покупала 31,6 барреля в день, а в июле — 188 баррелей в день.