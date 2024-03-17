Российские военные сбили летевший к Белгородской области вертолет ВСУ

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Военнослужащий с ПЗРК «Верба» на позиции ВС РФ

Расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» уничтожили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины около села Лукашовка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, воздушное судно направлялось к населенному пункту Козинки в Белгородской области.

В районе населенного пункта Лукашовка Сумской области расчетами ПЗРК «Верба» подразделения группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее на Купянском направлении в зоне спецоперации вертолет ВКС России уничтожил украинский беспилотник, который двигался в сторону позиций российской армии. Экипаж определил принадлежность беспилотного летательного аппарата и поразил цель из стрелкового оружия. После уничтожения дрона летчики передали его координаты в командный пункт и ушли на безопасное расстояние.

Российская группировка войск «Центр» ранее нанесла поражение приблизительно 370 целям украинских войск. В частности, были разбиты десять опорных пунктов и два пункта управления беспилотной авиацией.