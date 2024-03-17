Экипаж вертолета ВКС РФ расстрелял пролетавший рядом украинский дрон Вертолет ВКС РФ уничтожил пролетавший рядом дрон ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Экипаж боевого вертолета Вооруженных сил России уничтожил украинский дрон, который двигался в сторону позиций российской армии на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, экипаж определил принадлежность беспилотного летательного аппарата, после чего поразил цель из стрелкового оружия.

Специалисты группы огневой поддержки уничтожили БПЛА самолетного типа на Купянском направлении. Во время боевого вылета военнослужащие обнаружили беспилотный летательный аппарат противника, направляющийся в сторону российских позиций. По внешним признакам экипаж определил принадлежность БПЛА, после чего цель была уничтожена из стрелкового оружия, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что после поражения цели летчики передали координаты падения дрона в командный пункт и выполнили противоракетный маневр. Экипаж вертолета отстрелил ложные тепловые цели и ушел на безопасное расстояние.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что российские военные сбили вертолет ВСУ с десантом на борту. Предположительно, была уничтожена боевая машина UH-60 Black Hawk американского производства. Вертолет, в котором находились до 20 бойцов, ликвидировали в районе села Лукашовка.