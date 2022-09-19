Российские военные показали кадры уничтожения огневой точки ВСУ Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой точки ВСУ подразделением Западного военного округа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения огневой точки украинских войск подразделением специального назначения Западного военного округа в ходе специальной военной операции. В ролике демонстрируются выдвижение группы на позиции, огневой налет и уничтожение заданной цели.

Была обнаружена огневая точка противника. Поступил приказ ее уничтожить. Выдвинулись скрытно, совершили огневой налет с применением стрелкового оружия и гранатометов, после чего отошли и убыли на пункт сбора, — сообщил командир подразделения.

Он пояснил, что у подразделения широкий круг задач, в том числе разведка с помощью беспилотников, наведение и корректировка артиллерии, уничтожение огневых точек противника, а также организация засад на диверсионно-разведывательные группы противника.

Ранее Минобороны опубликовало кадры срыва новой попытки контрнаступления ВСУ под Херсоном. Отмечается, что огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» бойцы ВДВ ликвидировали подразделение украинской пехоты, бронированную технику, а также артиллерийские и минометные батареи.

Накануне стало известно, что бойцы ЧВК Вагнера уничтожили до десяти диверсантов украинской диверсионно-разведывательной группы в окрестностях Бахмута (Артемовска). Предполагалось, что диверсанты собирались устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.