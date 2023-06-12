Российские студотряды (РСО) этим летом будут участвовать в восстановлении Мариуполя, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в видеоприветствии к открытию 64-го трудового семестра студотрядов. По ее словам, в 2023 году к РСО присоединяться более 200 тысяч человек.

Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике, — сказала Голикова