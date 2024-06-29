Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Минобороны: российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, силами ПВО также были сбиты 119 беспилотников, передает ТАСС.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее система ПВО ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что ВСУ атаковали регион 29 июня около 09:45 мск. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Силы ПВО в ночь с 28 на 29 июня перехватили и уничтожили два БПЛА над Тверской областью, один - над Брянской, один - над Белгородской. Еще два беспилотника были ликвидированы над Крымом.

Кроме того, российские военные уничтожили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS при помощи ОТРК «Искандер-М». Местоположение украинской техники в населенном пункте Шевченково удалось установить операторам БПЛА.