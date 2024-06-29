ПВО сбила беспилотник ВСУ над российским регионом Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны сбила украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ атаковали регион 29 июня в 09:45. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Около 09:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение ночи шесть беспилотников ВСУ. По данным ведомства, атака дронов была пресечена над Тверской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом. Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов до этого рассказал, что пять человек погибли в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в деревне Городище Рыльского района. По его словам, среди погибших оказались двое детей. Еще двоих после атаки ВСУ госпитализировали в тяжелом состоянии.