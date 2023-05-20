Миронов отказался выдвигаться в президенты в пользу Путина Миронов не будет участвовать в выборах в президенты, а его партия поддержит Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Политик Сергей Миронов не будет выдвигаться кандидатом на грядущих президентских выборах, сообщил он в ходе XII съезда партии «Справедливая Россия — За правду», передает РИА Новости. Вместо этого глава партии предложил поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Путина. Участники съезда поддержали предложение Миронова.

Сегодня я уверен, что делегаты съезда поддержат мое предложение и мы проголосуем за выдвижение в качестве кандидата в президенты 2024 года Владимира Владимировича Путина, — заявил Миронов.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что выборы и в местные, и в региональные органы власти в сентябре 2023 года, и президентские выборы 2024 года состоятся в соответствии с законом. После изменения текста Конституции в 2020 году сроки Владимира Путина были обнулены, и он сможет избираться на ту же должность после второго подряд срока. В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не заявлял, намерен ли воспользоваться правом на участие в выборах.