РКН сообщил, когда «Вепрь» начнет охоту на пользователей Сети РКН планирует запустить систему «Вепрь» для выявления угроз в Сети во второй половине года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему отслеживания угроз в Сети «Вепрь» во второй половине 2023 года, рассказали РИА Новости в подразделении РКН. Сейчас разработка проходит тестирование, наряду с системой распознавания запрещенной информации «Окулус» она войдет в единую систему мониторинга инфопространства в Сети.

Разработка информационной системы «Вепрь» ведется с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года, — сказали в ГРЧЦ.

В РКН уточнили, что «Вепрь» будет отслеживать точки напряженности в Сети и выявлять потенциальные информационные угрозы.

Ранее Роскомнадзор сообщил об успешном запуске системы распознавания и последующей фильтрации недозволенного контента «Окулус». Проект будет отслеживать призывы к выступлениям против правительства, ЛГБТ-материалы, а также информацию, связанную с наркотиками и суицидом. За разработку также отвечает ГРЧЦ. Специалист в области IT-безопасности, автор и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин в беседе с NEWS.ru рассказал, как будет работать «Окулус» и стоит ли ждать дальнейшего усиления цензуры в виртуальном пространстве.