Раскрыты имена троих кандидатов на пост министра спорта России РБК: новым министром спорта России может стать глава Хабаровского края Дегтярев

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Михаил Дегтярев

На должность главы Министерства спорта России рассматриваются три кандидатуры, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. По его информации, в списке значатся губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя действующего исполняющего обязанности министра Олега Матыцина — Азат Кадыров и Одес Байсултанов.

Известно, что до прихода на пост главы Хабаровского края Дегтярев занимал должность председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года губернатор также является членом правления Федерации хоккея РФ. Кадыров ранее занимался развитием спорта в Республике Татарстан и входил в организационный комитет летней Универсиады — 2013 в Казани. Заместителем главы Минспорта его назначали в начале 2020 года.

Байсултанов работал заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Должность в Минспорте он получил в 2020 году после прихода Матыцина.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что вопрос об утверждении нового министра спорта России будет решаться коллегиально. По ее словам, Матыцин возглавил ведомство в тяжелое для страны время, особенно в отношении международного спорта.