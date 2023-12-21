Ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны запустили с космодрома Плесецк

Фото: МО РФ

Ракета космического назначения «Союз-2.1б»

На космодроме Плесецк осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Ракета стартовала в 11:48 мск.

В Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны, — говорится в сообщении.

В ноябре оборонное ведомство сообщало об успешном выводе на орбиту военного спутника, также запущенного на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. С космическим аппаратом поддерживалась связь, бортовые системы работали в штатном режиме, отмечали в МО РФ.