ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.1б» с Плесецка: зачем нужно, поможет ли СВО ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками с Плесецка

Фото: roscosmos

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками, сообщило Минобороны РФ. Какие известны подробности?

Пуск состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области и был произведен в интересах военного оборонного ведомства страны.

«27 октября 2023 года с космодрома „Плесецк“ боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — сообщили в Минобороны.

«Союз-2.1б» может использоваться для вывода на орбиту космических аппаратов как самостоятельно, так и с разгонными блоками «Фрегат». Ракета способна взять полезный груз массой до 7,85 тонны при старте с Плесецка и до 8,25 тонны с Байконура. В сочетании с разгонными блоками вывод космических аппаратов возможен на все типы орбит.

Для чего ВКС РФ проводят пуски ракет-носителей

За счет запуска ракет-носителей Министерство обороны последовательно и планомерно наращивает группировку военных спутников на околоземной орбите.

Основной задачей системы контроля космического пространства является разведка военно-космических систем вероятных противников, обнаружение военных действий в космосе и из космоса, а также проверка системы доведения информации о космической обстановке до правительства страны и командования ВС РФ.

В Минобороны объяснили, что предстартовые операции контролируются с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

Когда еще проводили пуски ракет-носителей

7 августа с космодрома в Архангельской области при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» был запущен военный спутник, в тот же день он был успешно выведен на орбиту.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком „Фрегат“ и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорилось в сообщении.

ВКС РФ в марте с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ также запустили ракету-носитель «Союз-2.1в». Она является ракетой легкого класса, с грузоподъемностью порядка 2,8 тонн и способна поднять груз на низкую околоземную орбиту — до 200 км.

Также Минобороны неоднократно проводило пуски ракет-носителей «Союз-2.1а». По данным Роскосмоса, в период с 8 ноября 2004 года по 27 мая 2023 года был выполнен 61 пуск таких ракет, в том числе один суборбитальный.

Фото: roscosmos

Что известно о результатах работы ВКС в космическом пространстве

В Министерстве обороны РФ 4 октября сообщили, что за текущий год специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружили более 1500 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения.

«При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем», — отметили в оборонном ведомстве.

Также ВКС проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов. Специалистами было выдано три предупреждения об опасных сближениях с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

К главным задачам войск относится наблюдение за обстановкой в космосе, выявление угрозы и предупреждение о ракетном нападении.

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