Работодатели могут получить льготы за трудоустройство участников СВО В ГД внесли законопроект о льготах для работодателей за трудоустройство участников СВО

Фото: МО РФ

Работодателей, которые будут трудоустраивать участников спецоперации, приравняют к социальным предпринимателям и им будет доступен ряд льгот, сообщил в своем Telegram-канале первый зампред Совфеда Андрей Турчак. По его словам, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Работодателей, которые будут трудоустраивать участников СВО, приравняют к социальным предпринимателям. Соответствующий законопроект, подготовленный рабочей группой по СВО, сегодня внесли в Госдуму, — написал сенатор.

Он пояснил, что эта мера сделает более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. Таким работодателям станут доступны различные виды госльгот, в том числе различного рода гранты, аренду недвижимости на льготных условиях, информационную поддержку и помощь в поиске новых партнеров и других инструментов для развития бизнеса. Сенатор отметил, что законопроект уже получил положительное заключение правительства.

Турчак напомнил, что сейчас к социальным относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее, чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан – инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами. При этом на зарплату таких людей работодатель тратит не менее 25% всего фонда оплаты труда.

Ранее сообщалось, что около семи тысяч человек поступили в российские высшие учебные заведения по льготам, предназначенным для участников СВО. Рекомендации Минобрнауки по их приему разосланы во все вузы страны. Квота для таких граждан составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.