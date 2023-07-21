Работающих из-за границы россиян могут обязать платить налоги Госдума приняла во втором чтении законопроект о налогах для работающих за рубежом россиян

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предполагающий введение налогообложения для граждан, работающих за пределами страны. Предполагается, что такие работники будут платить НДФЛ в размере 13% вне зависимости от налогового резиденства. Законопроект распространяется лишь на граждан, работающих в российских компаниях по трудовым договорам или договорам ГПХ в удаленном формате.

Текст законопроекта был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Согласно ему, налоговая ставка для работающих за рубежом россиян будет повышена до 15% в случае, если их доход составляет более 5 млн рублей. Фрилансеры, выполняющие заказы для российских клиентов, также будут обязаны платить налоги и получать вознаграждение на счет в российском банке.

Граждане, являющиеся налоговыми резидентами РФ и оказывающие услуги иностранным компаниям, должны будут встать на учет в налоговом органе. Ставка для таких лиц также составляет от 13% до 15%. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 2024 года.

Правительство России ранее внесло в Госдуму законопроект о снижении НДС на ряд детских товаров на 10%. Он распространяется на детскую мебель, автокресла, велосипеды, ванночки, горки для купания, пеленки, подгузники и некоторые другие товарные позиции.