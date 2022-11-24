Путину показали дипфейк Шольца Путину на выставке об искусственном интеллекте показали дипфейк Шольца

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президенту России Владимиру Путину на выставке об искусственном интеллекте показали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца. Послушав «политика», глава страны отметил, что он «хоть и фейк, но говорит правильные вещи — содержательные и глубокие», передает РИА Новости.

Президенту России также рассказали, что потери глобальной экономики от дипфейков составили 400 млрд рублей. Разработчики отметили, что изображение американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска используют для рекламы финансовой пирамиды, а в Китае с помощью технологии ограбили государственный банк.

При этом IT-специалисты рассказали главе государства, что уже создана система, позволяющая распознавать недостоверные публикации и дипфейки. Президент предложил поделиться наработками не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

Ранее «ВКонтакте» представила функцию «Дипфейк». Благодаря ей авторы контента смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе «VK Клипов» или специальном мини-приложении.