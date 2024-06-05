Путин заявил о необходимости «тихого подхода» в деле журналиста Гершковича Путин: спецслужбы должны сотрудничать для освобождения Гершковича

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Владимир Путин

Спецслужбы России и США находятся в контакте, администрация Штатов предпринимает энергичные шаги для освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что подобные вопросы требуют «тихого, спокойного, профессионального подхода и диалога между спецслужбами» без участия СМИ, передает пресс-служба Кремля.

Я сейчас не буду вдаваться в детали и в подробности, я знаю, что администрация Соединенных Штатов действительно предпринимает энергичные шаги для его освобождения, это правда, — подтвердил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты России и Соединенных Штатов по теме заключенных должны вестись в полной тишине, чтобы они могли дать результат. Так он прокомментировал высказывание бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что в случае переизбрания добьется освобождения американского журналиста Эвана Гершковича еще до вступления в должность.

Путин в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича. По его словам, табу на решение проблемы отсутствует, однако существуют определенные условия для реализации договоренностей.