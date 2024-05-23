Песков объяснил, почему нужна тишина в контактах РФ и США по осужденным Песков: контакты по осужденным между РФ и США должны вестись в тишине

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Дмитрий Песков

Контакты России и Соединенных Штатов по теме заключенных должны вестись в полной тишине, чтобы они могли дать результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Известия». Так он прокомментировал высказывание бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что в случае переизбрания добьется освобождения американского журналиста Эвана Гершковича еще до вступления в должность.

Что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении, и осужденных, то здесь можно сказать, как мы неоднократно с вами повторяли, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно, только так они могут быть результативными, — сказал Песков, добавив, что никаких контактов с Трампом у Владимира Путина нет.

Ранее представитель Кремля заявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании не способны, по мнению Москвы, повлиять на отношения государств. По его словам, в Соединенном Королевстве на данный момент не существует сил, которые бы отличались трезвым подходом, все они так или иначе погружены в пучину дремучей русофобии.

Досрочные выборы в британский парламент состоятся 4 июля, после того, как премьер-министр Риши Сунак на встрече с королем Карлом III попросил распустить законодательный орган. По словам главы британского кабмина, монарх согласился с его просьбой.