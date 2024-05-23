«Дремучая русофобия»: Песков ответил, изменятся ли отношения РФ и Британии Песков: выборы в Великобритании не изменят отношения с Россией

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Дмитрий Песков

Москва считает, что досрочные парламентские выборы в Великобритании не способны повлиять на отношения государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, в королевстве на данный момент не существует сил, которые бы отличались трезвым подходом. Все они так или иначе погружены в пучину дремучей русофобии, передает слова Пескова ТАСС.

Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались трезвым подходом. <...> Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят, — заявил Песков.

Досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Ранее на встрече с королем Карлом III премьер-министр Риши Сунак попросил распустить законодательный орган. По словам главы британского кабинета министров, монарх согласился с его просьбой. Премьер также подчеркнул, что выборы пройдут в «самой опасной с момента окончания холодной войны» мировой обстановке.