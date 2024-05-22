Названа дата досрочных парламентских выборов в европейской стране Сунак: досрочные выборы в британский парламент назначены на 4 июля

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Досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, передает ТАСС. Ранее на встрече с королем Карлом III он попросил распустить законодательный орган.

В разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля, — заявил Сунак.

По словам главы британского кабинета министров, монарх согласился с его просьбой о роспуске парламента. Премьер также подчеркнул, что выборы пройдут в «самой опасной с момента окончания холодной войны» мировой обстановке.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая «днем позора» для королевства. Так он прокомментировал публикацию доклада о том, что в 1970–1980-х годах тысячи людей были заражены ВИЧ и вирусом гепатита С при переливании крови. В опубликованном документе сказано, что донорская кровь в Британии не проверялась на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года, из-за чего в результате переливания были инфицированы 30 тысяч человек, три тысячи из которых умерли. Подготовивший доклад сэр Брайан Лэнгстафф отметил, что врачи знали о рисках и принимали решение о переливании крови даже в тех случаях, когда это не было жизненно важно для пациента.