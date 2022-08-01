Путин: Запад принял решения по санкциям в угоду конъюнктуре

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Запад принял решения по антироссийским санкциям в угоду конъюнктуре, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса России. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, ограничения по работе российских металлургов на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов не учитывают проблемы мировой экономики и западного общества.

Эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике, — подчеркнул президент.

Он отметил, что при введении санкций в расчёт не брались даже очевидные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке и подстёгивание мировой инфляции в целом. Декларируемая же приверженность принципам Всемирной торговой организации привела к тому, что сами эти принципы оказались «выброшены на помойку», поскольку санкции стали явным проявлением недобросовестной конкуренции.

Ранее обозреватель Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian отмечал, что экономические санкции против России не возымели действия и оказались контрпродуктивными и непродуманными. Он уточнил, что после введения санкций Россия увеличила экспорт топлива в Азию, а рубль укрепился. При этом в западном мире разразился кризис, а экономика погрузилась в рецессию.