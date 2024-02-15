Путин выступил против насаждения всем немцам ответственности за нацистов

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Нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия, считает президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что надо исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть, кто какую политику проводит, передает пресс-служба Кремля.

Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. <...> Я думаю, что это было бы несправедливо. И вообще, лепить этот лейбл на весь немецкий народ — это нечестная позиция, — сказал Путин.

Глава государства пояснил, что данная точка зрения является «злоупотреблением тем, что пережили народы Советского Союза». По его словам, это — «ни к чему».

До этого Путин заявил, что аплодисменты эсэсовцу в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера все еще живет. По его мнению, денацификация, о которой говорят в России, является избавлением от тех, кто пытается данную идеологию сохранить. К тому же инцидент в парламенте Канады хорошо известен, но «замалчивается на Западе», заключил глава государства.

Ранее стало известно, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок являлся ярым сторонником национал-социализма в годы службы в вермахте. Вальдемар Бербок ознакомлялся с трудами Адольфа Гитлера и разделял «безупречное национал-социалистическое мировоззрение». В МИД Германии заявили, что министр не знала о взглядах деда.