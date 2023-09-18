Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи с кончиной Добронравова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Добронравов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи с кончиной ее супруга, поэта-песенника Николая Добронравова, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил заслуги поэта, подчеркнув, что его уход стал невосполнимой утратой для всей России.

Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас, — говорится в сообщении.

По словам президента, в поэтических произведениях Добронравова отразились незабываемые страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты и стремления, мужество и сила духа, человеческое достоинство.

Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год

Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени, — отметил Путин.

Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет после тяжелой длительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Он также выразил соболезнования его супруге Александре Пахмутовой. Прощание с поэтом-песенником пройдет в среду, 20 сентября.