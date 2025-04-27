Путин выразил соболезнования из-за взрыва в Иране

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и главе республики Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в Шахид-Раджаи, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер передал слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Президент добавил, что Москва готова помочь в ликвидации последствий взрыва.

Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, — сказал Путин.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что число пострадавших при взрыве в Шахид-Раджаи выросло до 1139. По ее словам, некоторых раненых доставили в другие регионы на воздушном транспорте. При этом агентство Reuters сообщило, что число жертв взрыва выросло до 18. Отмечается, что мощный взрыв, прогремевший 26 апреля, вероятно, был вызван воспламенением химических материалов.

Представитель иранской организации по управлению кризисами Хоссейн Зафари считает, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение химикатов в контейнерах на базе Шахид-Раджаи. Он отметил, что власти ранее предупреждали о существовании такой опасности.