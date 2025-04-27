Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1000 Число пострадавших при взрыве в иранском городе Бендер-Аббас выросло до 1139

Фото: Islamic Republic of Iran News Ag/XinHua/Global Look Press

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 1139, сообщила в соцсети X представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани. По ее словам, некоторых раненых доставили в другие регионы на воздушном транспорте.

В медицинских учреждениях находятся 1139 человек. Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом, — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что число жертв взрыва в иранском городе Бендер-Аббас выросло до 18. Отмечается, что мощный взрыв, прогремевший 26 апреля, вероятно, был вызван воспламенением химических материалов.

Представитель иранской организации по управлению кризисами Хоссейн Зафари считает, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение химикатов в контейнерах на базе Шахид-Раджаи. По его словам, власти ранее предупреждали о существовании такой опасности, исходя из результатов мониторинга объекта.

Журналисты отметили, что в марте порт принял партию «ракетного топлива с перхлоратом натрия». Это подтвердила частная охранная фирма Ambrey. В МИД России указали, что информации о пострадавших россиянах после взрыва в иранском порту не поступало. Все российские загранучреждения находятся в безопасности и продолжают работать в штатном режиме.