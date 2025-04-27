Количество жертв мощного взрыва в Иране резко выросло Reuters: число погибших при взрыве в иранском Бендер-Аббасе выросло до 18

Фото: Mohammad Rasoul Moradi/EPA

Взрыв в иранском городе Бендер-Аббас

Число жертв взрыва в иранском городе Бендер-Аббас выросло до 18, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы управления страны по чрезвычайным ситуациям. Количество пострадавших превысило 800.

Отмечается, что мощный взрыв, прогремевший 26 апреля, вероятно, был вызван воспламенением химических материалов. Представитель иранской организации по управлению кризисами Хоссейн Зафари считает, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение химикатов в контейнерах на базе Шахид-Раджаи. По его словам, власти ранее предупреждали о существовании такой опасности, исходя из результатов мониторинга объекта.

Тем временем газета The New York Times со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), писала, что в иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для ракет. По его словам, сотрудники допустили ошибки при обращении с этим веществом, что и вызвало взрыв.

Журналисты уточнили, что в марте порт принял партию «ракетного топлива с перхлоратом натрия». Это подтвердила частная охранная фирма Ambrey.

В МИД России указали, что информации о пострадавших россиянах после взрыва в иранском порту не поступало. Все российские загранучреждения находятся в безопасности и продолжают работать в штатном режиме.