Путин ввел штрафы за принуждение к предоставлению персональных данных Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за принуждение к передаче личных данных

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь продавца могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за отказ заключать или исполнять договор, если покупатель не хочет передавать ему персональные данные. Документ опубликован на портале правовой информации.

В случае нарушения закона должностным лицам грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Юридические лица должны будут выплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Авторы закона указали, что данные поправки должны сократить практику принудительного предоставления персональных данных, если эта процедура не связана с исполнением договора.

21 мая стало известно, что данные клиентов сервиса Delivery Club утекли в Сеть. В компании заявили, что в Интернете оказались сведения о заказах. В «Роскомсвободе», которая уже подала иск к «Яндекс.Еде» из-за аналогичной утечки, сообщили, что надеются потребовать компенсации и от этой организации.

Ранее Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении интернет-компаний Аirbnb, Pinterest, Twitch и Apple за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных. Это связано с непредоставлением сведений о локализации данных россиян. Теперь компаниям грозит штраф в размере от одного до шести миллионов рублей.