Путин: все попытки посеять вражду между народами России обречены на провал

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Все попытки посеять между народами России семена вражды обречены на провал, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России». По словам главы государства, российский народ связывают братские узы и общая история.

Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания, — говорится в послании.

Отмечается, что судьбоносной задачей для страны остается обеспечение межнационального мира и согласия, укрепление культуры и традиционных ценностей. По словам лидера, важно, чтобы в этой работе был задействован потенциал религиозных, общественных, научных организаций и этнокультурных объединений.

Ранее на совещании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, президент РФ заявил, что российское общество хотят дестабилизировать и расколоть извне. По его словам, для этого используются ложь, провокации и другие изощренные технологии психологической и информационной агрессии.