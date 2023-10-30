Путин заявил о попытках дестабилизации российского общества извне

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российское общество хотят дестабилизировать и расколоть извне, заявил президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, для этого используются изощренные технологии психологической и информационной агрессии.

На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии, — сказал Путин.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что прошедшие в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки — следствие спланированной и осуществленной извне провокации, реализованной украинскими русофобами. По ее словам, подстрекателями данной акции выступили те, кто ранее уже неоднократно прибегал к экстремистским и террористическим методам для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле придерживаются такой же точки зрения.