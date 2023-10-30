В МИД России рассказали, кто стоит за беспорядками в Махачкале Захарова: Киев сыграл ключевую роль в беспорядках в Махачкале

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Прошедшие в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки — следствие спланированной и осуществленной извне провокации, реализованной украинскими русофобами, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, подстрекателями данной акции выступили те, кто ранее уже неоднократно прибегал к экстремистским и террористическим методам для дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов, — сказала Захарова.

Она отметила, что на причастность Киева к произошедшему в Махачкале указывает оперативность заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского. Их содержание является прямым свидетельством того, что информационная диверсия украинских спецслужб носит скоординированный характер, подчеркнула Захарова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле придерживаются такой же точки зрения.