В Кремле назвали главную причину беспорядков в Махачкале В Кремле назвали вмешательство извне главной причиной беспорядков в Махачкале

Фото: AP/ТАСС

События в аэропорту Махачкалы, где местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива, спровоцированы извне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, президент РФ Владимир Путин со вчерашнего дня получает доклады от ФСБ и Росгвардии о ситуации в Дагестане.

Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. <...> Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова, — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что беспорядки в Махачкале не повлияют на празднование Дня народного единства в России. Песков подчеркнул, что недоброжелатели злоупотребляют ситуацией и провоцируют людей в Дагестане на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа — гибель людей, детей, стариков, а также медиков.

Ранее дагестанское управление МВД России сообщило, что органы правопорядка установили полный контроль над ситуацией в аэропорту Махачкалы. Полиция задержала по меньшей мере 60 участников беспорядков, пострадали более 20. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил найти организаторов событий в Дагестане.