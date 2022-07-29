Путин возглавил наблюдательный совет российского движения детей и молодежи

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ глава страны подписал 29 июля, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент РФ, — говорится в указе.

В наблюдательный совет вошли вице-премьер Татьяна Голикова, заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Как следует из документа, в него включат еще десять политиков и общественных деятелей.

20 июля президент России пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена». На нем 13-летняя Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга обратилась к главе страны с просьбой взять движение «под свое крыло». Путин дал положительный ответ на предложение.

Ранее Кириенко, выступая на первом учредительном собрании движения в Международном детском центре «Артек», отметил, что решение о названии ассоциации детей и молодежи будет принято в декабре 2022 года.

В июле Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи. Предполагается, что оно будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга детей и молодежи, формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе.