Путин утвердил закон об иноагентах Президент РФ Путин подписал закон, обобщающий нормы об иноагентах

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил закон, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, в РФ вводится единый реестр иноагентов вместо четырех существующих, а также определяется порядок включения и исключения из него. Нормативный акт был принят Госдумой 29 июня, а 8 июля одобрен Совфедом.

Документ разъясняет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель» и определяет, кто может признаваться иноагентом. Кроме того законом устанавливаются виды деятельности, которыми запрещено заниматься лицам под иностранным влиянием.

Сутками ранее Замоскворецкий суд Москвы признал правомерным включение рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) в список иностранных агентов. Тем самым соответствующий иск музыканта отклонен в полном объеме.

В начале июля суд также отклонил иск журналиста Юрия Дудя (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), который пытался оспорить этот статус. Документ был зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы 1 июня. В реестр блогер попал 15 апреля.