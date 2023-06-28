Неуважение к Корану является преступлением в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте. Глава государства подчеркнул, что в России уважают религиозные чувства мусульман, в отличие от других стран, передает ТАСС.
Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах <...> не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление — и по Конституции, и по 282-й статье УК РФ. <...> Неуважение и разжигание межконфессиональной розни, — сказал Путин.
Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил, добавил президент.
Ранее полиция в Швеции разрешила сжечь Коран у главной мечети Стокгольма в первый день Курбан-байрама, главного религиозного праздника мусульман. Российский адвокат Александр Добровинский назвал согласование акции шведским МВД позором демократии. Депутат Госдумы Алексей Чепа счел решение властей Швеции глупым и провокационным, не исключив, что после такой акции скандинавскую страну могут ждать «большие сюрпризы».