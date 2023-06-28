Александр Блинов

Путин указал на уважение к мусульманам в России в отличие от других стран Путин: неуважение к Корану в России является преступлением

28 июня 2023 в 20:43

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан