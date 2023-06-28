В России оценили демократичность разрешения сжечь Коран в Стокгольме Адвокат Добровинский назвал «позором демократии» разрешение на сжигание Корана в Швеции

Фото: Shutterstock

Разрешение полиции Швеции на проведение публичной акции с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма является позором демократии, считает российский адвокат Александр Добровинский. В беседе с «Радио 1» он высказал мнение, что подобные действия правоохранителей, особенно в день большого мусульманского праздника, не с лучшей стороны характеризуют «толерантный» характер современного европейского общества.

Я не могу себе даже представить, как такое возможно в современном «толерантном» обществе. <...> Мы чтим и уважаем все праздники, поскольку это и есть уважение к человеку, исповедующему ту или иную религию. Позор «демократии», — сказал юрист.

В этом году 28 июня мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. В этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню.

Полиция Стокгольма разрешила провести в этот день акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. Правоохранители сослались на постановление суда, отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал разрешение властей Швеции провести акцию с сожжением Корана «глупым и провокационным». Он предупредил, что если акция состоится, то скандинавскую страну ждут «сюрпризы».