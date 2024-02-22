Путин совершил полет на новом ракетоносце Ту-160М

Фото: kremlin

В ходе посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова

Президент России Владимир Путин совершил полет на новом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он продлился полчаса. Кадры приземления самолета показал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. По его словам, полет главы государства могли видеть сотни тысяч жителей Казани и Татарстана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин принял решение в составе экипажа полетать на сверхзвуковом бомбардировщике накануне. При этом, по его словам, маршрут полета российского лидера является «военной тайной».

Путин лично осмотрел новый Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова в столице Татарстана. Президенту показали стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Глава государства также посидел за штурвалом самолета.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что модернизированный Ту-160М может превосходить предшественника по всем параметрам, в частности, по количеству переносимых крылатых ракет. По его мнению, бомбардировщик может нести на борту до 24 снарядов подобного типа. Эксперт отметил, что снаряжение Ту-160М позволит ликвидировать любую цель на земле.