Путин сел за руль КамАЗа и попал на видео Путин прибыл на участок трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулем КамАЗа

Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа прибыл на многофункциональную зону, где начинается один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН-ТВ, видно, как глава государства выходит из кабины.

Путин прибыл на МФЗ вместе в вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Главе государства показали информационные стенды и рассказали о развитии о проектах по развитию трассы.

Ранее Путин совершил полет на новом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он продлился полчаса. Кадры приземления самолета показал журналист Павел Зарубин. По его словам, полет главы государства могли видеть сотни тысяч жителей Казани и Татарстана.

Пресс-секретарь президента рассказал, что Путин принял решение в составе экипажа полетать на сверхзвуковом бомбардировщике накануне. При этом, по его словам, маршрут полета российского лидера был «военной тайной».

Путин лично осмотрел новый Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова в столице Татарстана. Президенту показали стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Глава государства также посидел за штурвалом самолета.