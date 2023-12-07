Путин: Россия готова кооперироваться с Китаем и в военных технологиях

Фото: Kremlin.ru/ Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии, заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Он подчеркнул, что РФ, думая о перспективах будущего мироустройства и об обеспечении безопасности страны, отходит от традиционных отношений «купил-продал». Трансляция ведется на сайте Кремля.

Что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях. У нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий, — заявил глава государства.

В ноябре Путин заявил, что Россия и Китай не намерены создавать военный союз по примеру объединений времен холодной войны. По его словам, взаимодействие между Москвой и Пекином носит исключительно конструктивный характер. Он подчеркнул, что это способствует стабилизации общемировой обстановки.

Министр обороны Сергей Шойгу до этого заявил, что российско-китайские отношения являются образцом стратегического взаимодействия. По его словам, в их основе лежат доверие и взаимное уважение. Комментируя сотрудничество Москвы и Пекина в военной отрасли, Шойгу отметил, что оно не направлено против третьих стран.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки в $218,17 млрд. Таким образом, он досрочно превысил официально запланированный показатель на 2023 год.