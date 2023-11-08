Шойгу развеял слухи о создании военного блока с Китаем Шойгу: Москва и Пекин не создают военный блок

Фото: МО РФ

Чжан Юся и Сергей Шойгу

Российско-китайские отношения являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от ряда западных стран, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая в военной отрасли не нацелено против третьих стран и все действия осуществляются исключительно в рамках общих интересов Москвы и Пекина, передает ТАСС.

Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем — образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, — сказал глава российского оборонного ведомства.

Это вторая встреча Шойгу и Юся за последние 10 дней. До этого они встречались в Китае на полях 10-го Пекинского Сяншаньского форума. Выступая в Пекине, Шойгу тогда заявил, что модель межгосударственных отношений РФ и КНР становится все более привлекательной для других государств. По его словам, ее можно назвать образцовой.

Политолог Андрей Суздальцев ранее заявил, что визит главы Минобороны РФ в Пекин в конце октября является свидетельством заинтересованности КНР в военном сотрудничестве с Москвой. По его словам, анализ успехов России в противостоянии с Западом позволит Пекину преодолеть возможный кризис с США.