Политолог разъяснил цель однодневного визита Шойгу в Китай Политолог Суздальцев: Китаю нужна поддержка России в возможном кризисе с США

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Однодневный визит главы Минобороны России Сергея Шойгу 30 октября в Китай, где он принял участие в Сяньшанском форуме по безопасности, является свидетельством заинтересованности КНР в военном сотрудничестве с Москвой, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Андрей Суздальцев. По его словам, анализ успехов России в противостоянии с Западом позволит Пекину преодолеть возможный кризис с США.

Китай внимательнейшим образом наблюдает за ситуацией на украинском фронте, анализирует наши успехи, наши провалы, что тоже бывает. <...> Потому что без России никаких надежд на преодоление возможного кризиса с США у Китая нет, — подчеркнул эксперт.

По его словам, в ближайшем будущем станет очевидно, что российская армия является самой мощной на планете, и Китай, будучи великой континентальной державой, заинтересован в таком партнере. Идет успешный диалог на уровне армий, поэтому, естественно, к Сергею Шойгу в ходе его визита было много вопросов, уверен Суздальцев.

Для нас армия Китая не является закрытой, темной, непрозрачной величиной. Мы знаем, чем они вооружены, как они готовятся. У нас были совместные учения. И этот обмен информацией, я думаю, как раз и беспокоит недружественные страны, — высказал мнение политолог.

Ранее Шойгу, выступая в Пекине, заявил, что модель межгосударственных отношений РФ и КНР становится все более привлекательной для других государств. По его словам, такую модель можно назвать образцовой.