Шойгу дал характеристику отношениям России и Китая Шойгу: отношения России и Китая можно назвать образцовыми

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, заявил, что модель межгосударственных отношений РФ и Китая становится все более привлекательной для других государств. По его словам, которые приводят РИА Новости, ее можно назвать образцовой.

Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других, — сказал Шойгу.

Он отметил, что круг стран, которые не желают оказаться втянутыми в конфронтационную повестку Запада, продолжает расширяться. При этом, по его словам, Пекинский Сяншаньский форум зарекомендовал себя «авторитетной и востребованной дискуссионной площадкой», на которой в дружественной атмосфере можно обсудить вопросы региональной и глобальной безопасности, а также военного сотрудничества.

Ранее Шойгу заявил, что США обмениваются информацией о ракетных пусках с Южной Кореей и Японией для сдерживания России и Китая. По его словам, Вашингтон использует полученные сведения в своих интересах в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

При этом страны НАТО своими действиями подстегивают гонку вооружений, добавил Шойгу. По его словам, страны Альянса прикрывают наращивание силы в регионе показным стремлением к диалогу.